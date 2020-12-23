Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении». За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента России объявлена председателю колхоза «Дружба» Лесного муниципального округа Геннадию Садикову.С высокой наградой агрария уже поздравил губернатор Игорь Руденя.Геннадий Садиков трудится в сельском хозяйстве 45 лет. 25 из них руководит колхозом «Дружба». Там занимаются молочно-мясным скотоводством.Геннадий Садиков активно участвует в социальной жизни своего Лесного округа. Как руководитель колхоза оказывает посильную спонсорскую помощь местным детсадам и школам.Как сообщает областное правительство, под особой опекой правления колхоза находятся пенсионеры – им помогают в обработке приусадебных участков, доставке газа.