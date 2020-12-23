Прокуратура провела проверку в одной из аптек Ржева и установила, что обществом не обеспечен минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.Ржевским межрайонным прокурором в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, назначено административное наказание.Постановление в законную силу не вступило.По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления нарушения устранены, ассортимент дополнен.