В полицию обратилась 39-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что чуть не стала жертвой телефонного мошенника и пояснила, что по телефону с ней связался лжесотрудник службы безопасности одного из банков и сообщил о попытке оформлении кредита на ее имя. Чтобы избежать этого женщина должна была взять кредит самостоятельно, что гражданка и сделала. Мошенник предложил перевести деньги на \\"безопасные\\" счета.Пойти в банкомат женщина не смогла и попросила мужа. Но мужчина понял, что звонили мошенники, переводить 150 000 рублей не стал и обратился в полицию.По статье \\"Мошенничество\\" возбуждено уголовное дело.