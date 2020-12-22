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В сливочном масле нашли немолочные жиры и консерванты в Тверской области

Продукт был произведен в соседнем регионе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сливочное масло не прошло проверку

Сливочное масло не прошло проверку

Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку сливочного масла, образцы которого поступили по направлению регионального Управления Россельхознадзора.

В пробах сливочного масла "Крестьянское" и "Традиционное" жирностью 72,5% и 82,5%, произведенного в Московской и Челябинской областях обнаружены жиры немолочного происхождения и консерванты.

Отбор проб проводился в Твери и Конакове. Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер.