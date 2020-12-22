В сливочном масле нашли немолочные жиры и консерванты в Тверской области

Сливочное масло не прошло проверку Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку сливочного масла, образцы которого поступили по направлению регионального Управления Россельхознадзора.

В пробах сливочного масла "Крестьянское" и "Традиционное" жирностью 72,5% и 82,5%, произведенного в Московской и Челябинской областях обнаружены жиры немолочного происхождения и консерванты.

Отбор проб проводился в Твери и Конакове. Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер.