Пляж на Волге в Тверской области получил статус особо охраняемой территории

Коровий пляж стал охраняемой природной территорией Фото: Минприроды Тверской области

В Тверской области решением Совета депутатов Каблуковского сельского поселения создана особо-охраняемая природная территория местного значения - охраняемая природно-ландшафтная территория "Коровий пляж" в деревне Видогощи Калининского района.

О присвоении статуса территории попросили сами жители. Граждане обеспокоены застройкой места отдыха.

Специалистами Минприроды Тверской области при обследовании пляжа обнаружена популяция растения пальчатокоренника балтийского, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Отмечено обитание животных, насекомых и растений, занесенных в Красную книгу Тверской области – прыткой ящерицы, голубянки арион, келерии Делявиня.

Теперь на охраняемой природно-ландшафтной территории запрещена всякая деятельность, в том числе: строительство, нарушение почвенно-растительного слоя, сброс сточных вод, ведение личного подсобного хозяйства и др.

В ближайшее время будут установлены информационные знаки (аншлаги) с краткой информацией об охраняемой природно-ландшафтной территории и режиме ее охраны.