Игорь Руденя как губернатор Тверской области вошел в новый состав Госсовета

Игорь Руденя как губернатор вошел в новый состав Госсовета РФ. Фото: ПТО

Президент России Владимир Путин 21 декабря своей подписью утвердил новый состав Государственного совета РФ. Как и прежде, вместе с другими членами в него вошли руководители субъектов РФ. Соответственно и наш губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что возглавляет Госсовет сам президент. В состав входят в главы обеих палат парламента, губернаторы, полпреды и руководители думских фракций.

Также отметим, что согласно поправкам в Конституции теперь члены Госсовета будут принимать участие в разработке проекта бюджета, а также оценке деятельности глав регионов.

В целом Госсовет должен участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны, способствовать согласованному функционированию и взаимодействию органов власти.