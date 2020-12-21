Следователи завели уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика в Тверской области

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели 12-летнего мальчика. Тело ребенка было обнаружено 17 декабря около мемориала в Нелидове.

Ранее сообщалось, что в ходе осмотра на месте происшествия был изъят пустой баллон из-под освежителя воздуха.

- При судебно-медицинском исследовании тела обнаружены признаки интоксикации и установлен предварительный судебно-медицинский диагноз – токсическое действие неустановленного вещества, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Выясняются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.