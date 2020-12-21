Следователи завели уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика в Тверской области

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели 12-летнего мальчика. Тело ребенка было обнаружено 17 декабря около мемориала в Нелидове.
Ранее сообщалось, что в ходе осмотра на месте происшествия был изъят пустой баллон из-под освежителя воздуха.
- При судебно-медицинском исследовании тела обнаружены признаки интоксикации и установлен предварительный судебно-медицинский диагноз – токсическое действие неустановленного вещества, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Выясняются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.