Туман задержится в Тверской области до ночи на 21 декабря

При тумане видимость на дорогах не превысит 300-800 метров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Туман, опустившийся на регион вечером 19 декабря, сохранится в отдельных районах Тверской области на весь сегодняшний день, вплоть до ночи на 21 декабря. Об этом со ссылкой на Гидрометеоцентр предупреждает региональный главк МЧС.

При тумане видимость на дорогах не превысит 300-800 метров. В каких именно районах будет особенно туманно, спасатели не уточняют. Но, учитывая сложную дорожную остановку из-за неустойчивой и влажной погоды, всем водителям можно рекомендовать соблюдать предельную осторожность и ни в коем случае не превышать скоростной режим.

Попавшему в туман водителю следует плавно снизить скорость, увеличить дистанцию до впередиидущих машин. Ехать спокойно, не совершая резких необдуманных маневров, обгонов, ненужных перестроений.