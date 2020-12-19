Ослепленный фарами водитель сбил пожилого велосипедиста в Тверской области

Авария произошла в Краснохолмском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснохолмском районе Тверской области машина сбила 60-летнего велосипедиста. ДТП произошло на 181 километре дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна.

Велосипедиста госпитализировали в Краснохолмскую ЦРБ. По информации областной Госавтоинспекции, травмы его жизни не угрожают. Отмечается также, что и велосипедист, и сбивший его водитель были трезвы.

Причиной ДТП могло стать то, что водителя ослепили фары встречной машины. Именно так он объяснил произошедшее сотрудникам ГИБДД.

Напоминаем, на дорогах водителям следует быть особенно осторожными. Особенно в сложных дорожных условиях и при плохой видимости. Это как никогда актуально - в главке МЧС Тверской области прогнозируют сильный туман на вечер 19 декабря, а также в ночь и на утро 20 декабря .