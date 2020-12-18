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Юбилеи в сто и более лет празднуют в декабре шесть жителей Тверской области

Четыре юбиляра живут в Твери
Виктория ТУШКОВА
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Поздравляем!

Поздравляем!

Фото: Василий Вахрин

В декабре-2020 в Тверской области шестеро долгожителей отпраздновали юбилеи в сто и более лет. Имена юбиляров сообщает Тверское отделение пенсионного фонда РФ.

Круглую дату – сто лет – празднуют две тверичанки: Екатерина Петровна Ларионова и Анастасия Ивановна Денисенко, а также жительница Конаковского района Екатерина Михайловна Дорохина.

Сто один год исполняется Антону Ивановичу Будакову и Екатерине Васильевне Вахуренковой (они живут в Твери), и Екатерине Михайловне Деминой из Конаковского района.

«КП»-Тверь» присоединяется к поздравлениям в адрес юбиляров.