Лучшие учителя и воспитатели из Тверской области получат премии

По мнению Игоря Рудени, поощрение педагогов является важным вкладом в поддержку талантливых и творческих учителей и воспитателей Фото: ПТО

Педагогов Тверской области – победителей и призеров региональных этапов конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России" поощрят премиями. Такое решение принято на заседании президиума областного правительства, которое 17 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, участниками регионального этапа конкурса "Учитель года России" в 2020-м стали 22 педагога. В финал вышли шесть преподавателей. Победителем признан учитель физкультуры из кашинской школы №3 Сергей Сивачев.

Призерами стали учитель истории из школы №14 Твери Анастасия Котова, учитель математики из лицея №35 Ржева Анна Вишнева, учитель начальных классов из школы №8 Торжка Татьяна Шонина, учитель английского языка из школы №12 Вышнего Волочка Екатерина Валяева, учитель математики Ново-Ямской школы Старицкого района Оксана Миронова.

В финал областного этапа конкурса «Воспитатель года» вышли пятеро педагогов, всего в конкурсе принял участие 21 воспитатель. Победителем регионального этапа признана воспитатель детского сада №142 Твери Виктория Щурова.

Призерами конкурса стали Наталья Галкина (детский сад №166, Тверь), Людмила Пушкина (детский сад №30, Ржев), Марина Попова (детский сад №2, Старица), Виктория Сомова (детский сад №1, Кесова Гора).

Общий премиальный фонд составил 500 тыс. рублей.