В Тверском ТЮЗе через пять дней стартует новогодний спектакль

С 23 декабря в Тверском ТЮЗе зрителей будут встречать Деды Морозы из разных стран. Фото: сайт тверского ТЮЗа.

В Театре юного зрителя в Твери уже 23 декабря представят премьеру спектакля «Однажды в деревне Дедов Морозов». Жанр постановки – «кругосветная сказка». Возрастное ограничение – «6+».

В анонсе сказано, что «Однажды в деревне Дедов Морозов» – это, образно говоря, обзор того, как Новый год празднуют в разных странах. Это рассказ о том, какие обычаи и традиции приняты по всему миру в этот день. Поэтому юные зрители и их родители увидят на сцене отличающихся друг от друга Дедов Морозов, прибывших из разных частей света.

В спектакле заняты Инна Волкова, Александр Романов, Константин Павлов, Сергей Грищенко, Сергей Зюзин, Роман Клоков и др. Режиссер-постановщик и автор пьесы – Екатерина Максимова. Оригинальную музыку сочинил композитор Василий Тонковидов.

Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте театра. Сейчас есть возможность попасть и на первый день показа премьерной сказки. Напомним, что зал заполняется только на 50%, а все зрители должны приходить в защитных масках.