Полуразрушенный храм XIX века восстанавливают добровольцы в Тверской области

Церкви требуются рабочие руки. Фото: Тверская епархия

В деревне Конопелки Барыковского сельского поселения Кашинского района люди своими силами помогают вернуть к жизни некогда очень красивый храм - Иоанно-Богословскую церковь.

Храм в честь любимого ученика Иисуса Христа святого апостола Иоанна Богослова была построена в деревне в 1879 году. Просуществовав до советского времени, церковь была закрыта. Здание храма использовалось под хозяйственные нужды, пришло в упадок.

В прошлом году добровольцы сделали для храма новую крышу, навели порядок на территории. Мастер из города Кашина недавно сделал для церкви металлическую дверь, ее уже установили.

Приход благодарит всех, кто принял участие в восстановлении церкви Иоанна Богослова, сообщает Тверская епархия. Сейчас церковь нуждается только в одном - крепких рабочих руках, которых не хватает.