В Твери отметили 110 лет со дня рождения Николая Корыткова

В мероприятии приняли участие представители Ассоциации Тверских землячеств, кадеты тверской кадетской роты средней школы № 16 и жители Фото: администрация Твери

17 декабря в Твери возле мемориальной доски, установленной на доме № 20 по Свободному переулку, состоялось памятное мероприятие в честь 110-летия почетного гражданина города и области, первого секретаря Калининского обкома КПСС Николая Корыткова.

В этом доме он проживал с 1960 по 1978 год, будучи руководителем Калининской области.

Николай Корытков родился 17 декабря 1910 года в деревне Шустово Новгородской губернии, закончил Ворошиловградский сельскохозяйственный институт, работал в Ленинграде.

В 1960 году стал первым секретарем Калининского обкома КПСС. Его стараниями была запущена масштабная кампания по электрификации региона. Под его руководством строили жилье и дороги, налаживали транспортное сообщение между муниципалитетами.

Николай Гаврилович Корытков награжден тремя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды.

В его честь в Твери переименовали проспект 50 лет Октября. Решение приняли депутаты Тверской городской Думы на заседании 16 декабря.