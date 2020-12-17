Обвиняемого в преступлении 13-летний давности будут судить в Тверской области

В Тверской области следователи занимаются преступлением 13-летней давности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина, который в 2007 году пытался оказать давление на правосудие, задержан. Он скрывался от правоохранительных органов в Химках Московской области. Расследование возобновлено.

По данным следствия, 1 февраля 2007 года судья Осташковского суда вынес приговор местному жителю за преступление в сфере прав собственности. В тот же вечер в дом к судье явился знакомый осужденного, который начал угрожать служителю Фемиды и требовать смягчения наказания для своего друга. После этого правонарушитель скрылся.

Тогда подозреваемого не удалось отыскать, и он был объявлен в федеральный розыск. В 2012 удалось выйти на его след и допросить. После этого его отпустили под подписку о невыезде.

Однако житель Тверской области вновь преступил закон и уехал в неизвестном направлении. После нового объявления в розыск в 2020 году мужчину нашли в Московской области, доставили к следователю, где он во всём признался.

Фигурант дела под стражей. Расследование продолжается.

В областном Следственном комитете работает группа по раскрытию преступлений прошлых лет, в неё входят следователи, криминалисты, ветераны следствия, оперативники из полиции. Их работа позволяет реализовать принцип неотвратимости наказания.