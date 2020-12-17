Работник добился расчета от организации через прокуратуру в Тверской области

Нарушения устранены по настоянию прокуратуры
Фото: Валерий РОМАНОВ
В Кашинскую межрайонную прокуратуру обратился работник, который был трудоустроен у индивидуального предпринимателя в деревне Карабузино.
Мужчина ухаживал за крупным рогатым скотом, но после того, как трудовой договор расторгли, он не получил причитающиеся ему выплаты.
В отношении коммерсанта возбуждено дело об административном правонарушении, вынесено предупреждение.
Нарушения устранены, с бывшим работником произведен полный расчет.