Школьники на дистанционном обучении обеспечены продуктовыми наборами в Тверской области

Школьникам на дистанционке выдают продуктовые наборы Фото: администрация Твери

В Тверской области 2396 детей, которые находились на дистанционном обучении с 1 сентября по 30 ноября, получили продуктовые наборы. Еще 1485 ребят, которые учились на дому с 1 по 11 декабря, получат пайки до конца месяца.

- Важно сделать так, чтобы получение продуктовых наборов было удобным, чтобы они доставлялись до семей, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Из регионального бюджета на продуктовые наборы выделено более 1,2 млн рублей. Наборы формируют из расчета 40 рублей за учебный день на одного ребенка. Наполнение варьируется в зависимости от количества дней, проведенных школьником на дистанционном обучении. В наборы могут входить мясные консервы, макароны, гречка либо другие крупы, печенье, сушки, джем.