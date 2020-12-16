Житель Твери покупал автомобильные диски и лишился 22 тысяч рублей

Тверичанин покупал в интернете автомобильные диски, но лишился денег, попавшись на удочку мошенников. Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

27-летний тверичанин захотел приобрести на сайте объявлений автомобильные диски. Покупатель начал переписываться с продавцом, который попросил у него предоплаты. Молодой человек согласился, но после перевода 22 тысяч рублей, автор объявления перестал выходить на связь.

Затем аккаунт того, кто продавал, и вовсе оказался заблокирован. После обращения потерпевшего возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники областного МВД напоминают, что совершать покупки через интернет далеко не всегда безопасно. Поэтому никогда не стоит переводить деньги заранее, не увидев товара, или называть собеседнику реквизиты своей банковской карты. Это могут быть уловки мошенников, желающих заполучить чужие деньги.