Игорь Руденя поручил выполнить в Тверской области задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным

Губернатор провел заседание президиума правительства региона. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя обсудил со своими заместителями и областными министрами предстоящее выполнение задач, которые перед ним поставил на рабочей встрече Президент России Владимир Путин.

В частности, одна из них касается газификации региона.

Напомним, что правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана соответственная программа. По ней в 2021-2025 годы запланировано повысить уровень газификации в 22 муниципалитетах, а также провести газопроводы в до сих пор негазифицированные районы юго-запада и северо-востока Верхневолжья.

- Нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя «последняя миля» была реализована, – указал Путин.

Ряд мероприятий по газификации территорий будет выполнен в рамках региональной программы.

- Программа разделена на две части и финансируется на две части, – доложил Президенту России Игорь Руденя. – Из 23 млрд рублей в рамках программы общей газификации 15,9 млрд рублей – средства «Газпрома» и свыше 7 млрд рублей – деньги Тверской области.