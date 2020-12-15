Жительница Тверской области осуждена за взятку следователю

Женщину осудили за взятку следователю Фото: архив "КП"

Жительница Кашина Тверской области осуждена за дачу взятки сотруднику следственного управления. Она признана виновной по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 28 июля 2020 года женщина передала следователю Следственного комитета 200 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении ее супруга. Следователь от получения взятки отказался.

Фигурантку задержали непосредственно после передачи денежных средств. Факт удалось подтвердить с помощью сотрудников УФСБ России по Тверской области.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.