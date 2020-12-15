Доклад губернатора Тверской Области Президенту России о региональной экономике комментируют экономисты

В Тверской области экономика, несмотря ни на что, растет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени и Президента России Владимира Путина одной из тем стало положение дел в экономике. В регионе растёт внутренний валовый продукт. Открытость экономики, по словам Игоря Рудени, составляет 100%. Коронавирус не подкосил эту сферу жизни.

В период, когда из-за коронавируса большинство организаций в регионе работало в ограниченном режиме, весной 2020-го ввели меры поддержки бизнеса. Всего эту помощь получили 30 тысяч субъектов предпринимательства.

С апреля 2020 года объем господдержки экономики превысил 8 миллиардов 200 миллионов рублей. Одно из самых востребованных направлений – программа «Оборотный капитал».

– Ориентировочно это до 20 миллионов рублей одной компании под 1,5% годовых в среднем на 16-18 месяцев. Потому что им сейчас немного тяжело, у кого-то выручка упала, у кого-то есть проблемы с реализацией, – отметил в докладе главе государства губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков, комментируя положение дел в экономике, подчеркнул, что одна из задач, с которой справилась региональная власть – не дать коронавирусу не только забрать жизнь и здоровье большого количества людей, но и нанести внушительный ущерб экономике. Особенно это касается промышленности и сельского хозяйства. В том числе, благодаря деятельности регионального Фонда поддержки промышленности, эти отрасли функционируют.

– Это результат достаточно взвешенных мер, которые принимались в качестве ограничений. То есть был найден баланс между соблюдением мер по сохранению здоровья людей, и тех, которые поддержали экономику наплаву. Об этом свидетельствуют и поступления в бюджет, – обозначил Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.

2021 год эксперт видит как период восстановления экономики до «доковидного» уровня, а затем и дальнейшего роста.