В Твери проезжую часть чистят 30 единиц техники

В Твери ликвидируют последствия снеопада Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" ликвидирует последствия снегопада, который прошел в ночь на 15 декабря.

Специалисты не стали дожидаться, пока осадки закончатся, и приступили к патрульной снегоочистке, чтобы наледь и снег не копились на проезжей части. Для поддержания нормативного состояния дороги и тротуары обработали противогололёдными материалами.

Днем, 15 декабря, на обработку проезжей части улиц города выведено до 30 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, "Чистики", пескоразбрасыватели.

На очистке тротуаров и остановок работают 150 дворников.