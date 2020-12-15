Водитель на иномарке въехал под "КамАз" на трассе М-10 в Тверской области

В ДТП пострадал водитель иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 14 декабря, на 306-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 61-летний водитель автомобиля "Фольксваген Гольф", двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, при опережении попутного автомобиля неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в "КамАз" под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель иномарки с полученными травмами госпитализирован в Вышневолоцкую ЦРБ.