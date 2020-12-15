Учитель математики гимназии №12 скончалась в Твери

Учитель математики гимназии №12 Светлана Якуба скончалась в Твери Фото: tverxii.ru

13 декабря 2020 года ушла из жизни учитель математики МОУ гимназии №12, Почетный работник общего образования РФ Светлана Юрьевна Якуба. Об утрате сообщается на сайте учебного заведения.

Светлана Якуба работала в гимназии с 1986 года и воспитала не одно поколение талантливых и благодарных учеников.

- Светлана Юрьевна навсегда останется в нашей памяти как замечательный коллега, верный друг, прекрасный педагог и неравнодушный человек, - вспоминают о ней коллеги.

За высокий профессионализм и заслуги в области образования Светлана Юрьевна Якуба награждена нагрудным знаком “Почетный работник общего образования Российской Федерации”, грамотой министерства просвещения РСФСР.

Коллектив гимназии выражает искренние соболезнования родным и близким.