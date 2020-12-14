Стало известно, как Тверь отметит День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 16 декабря

В Твери День освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 2020 году пройдёт, в основном, онлайн. Фото: Виктория ТУШКОВА

Коронавирус, к сожалению, наступает. Все мы носим маски и стараемся пореже бывать в людных местах, вот и праздники переходят в формат «онлайн». 16 декабря – День освобождения Калинина от гитлеровских войск (в этом году отмечается 79-я годовщина) – городские власти запланировали именно в таком виде.

Вот такие мероприятия запланированы 16 декабря на страничках муниципальных учреждений в социальной сети и на сайтах:

16 декабря в 09:00 компилятивный фильм «Освобождение Калинина: Нет, победа!» будет показан в группе в социальных сетях Библиотеки имени Герцена и на сайте Муниципальной библиотечной системы Твери.

В 10:00 праздничный онлайн концерт будут транслировать в группе в соцсетях Детской школы искусств имени Мусоргского.

В это же время, т.е. в 10:00, в соцсетях анонсирован час мужества «Дорогами войны к Победе» в соцсетях Библиотеки семейного чтения микрорайона «Южный».

В 11:00 покажут информ-досье «Улица имени героя: генерал В.С. Поленов» в соцсетях Библиотеки имени Кропоткина.

В 11:00 краеведческий час под названием «Калинин – первая победа!» будет транслироваться в аккаунте Библиотеки на Мигаловской набережной.

В 11:00 горожан также ждёт мультимедийная презентация «Мы всё же вернули Калинин назад!» в социальных сетях Библиотеки семейного чтения микрорайона «Юность».

В 11:00 начнётся час памяти «Подвигу доблести – слава и честь» в соцсетях Библиотеки семейного чтения поселка Сахарово.

В 11:00 состоится виртуальная книжная выставка «16 декабря – День освобождения города Калинина» в соцсетях Библиотеки поселка Литвинки.

Также виртуальная выставка книг, но под названием «Далёкий, скорбный сорок первый...», будет в 12:00 в соцсетях Библиотеки на Мигаловской набережной.

На 12:00 намечена викторина «Полководцы Великой отечественной войны» в группе в социальных сетях Клуба по месту жительства «Юность».

На 12:45 запланирована презентация «Освобождению города Калинина посвящается» в соцсетях Библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

В 13:00 будет транслироваться праздничный онлайн-концерт «Мы помним, мы гордимся» Детской школы искусств имени Андреева на сайте учреждения.

В 14:00 на сайте Муниципальной библиотечной системы откроется ещё одна виртуальная книжная выставка – «Освобожденный встал Калинин...».

В 18:30 в соцсетях досугового центра «Мир» покажут концерт «Жизнь и мир вовеки правы».

В этом году салют в честь праздника пока не был анонсирован. Ни онлайн, ни оффлайн.

В Тверском театре драмы 17 и 18 декабря в честь Дня освобождения Калинина пройдёт показ спектакля «Василий Тёркин» по поэме Твардовского, который перенесли с малой сцены на большую. Режиссёр – Александр Сафронов. Возрастной рейтинг – «16+». Билеты от 200 до 250 рублей в кассах и на сайте храма Мельпомены. Телефоны: (4822) 32-09-09, 32-22-92.

Кроме того, на сайте и в соцсетях театра представлены видео проекта «Великая Отечественная Война в истории Тверского академического театра драмы».

В Тверском театре юного зрителя 15 декабря в 14:00 и 18:30 состоятся показы постановки «Завтра была война» по пьесе Бориса Васильева. Режиссёр-инсценировщик – Евгений Зимин. Ценз – «12+». На эту дату билетов нет. Телефон: (4822) 34-97-03.

В фойе театра организована выставка детских рисунков-иллюстраций к стихам о войне. Она проходит в рамках проекта «100 стихов о войне».

16 декабря в 14:00 в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра пройдёт лекция «Художники Калининского фронта». Она будет посвящена художникам-фронтовикам, родившимся или работавшим в Тверском крае. Телефон (4822) 34-48-52. Вход бесплатный.

16 декабря в 17:00 в Библиотеке имени Горького в зале искусств в планах учреждения – вторая часть лекции «Фронтовая периодика Западного и Калининского фронтов». О фронтовой прессе расскажет журналист и краевед Павел Иванов. Особое внимание уделят тому, как освещались в бои за Калинин в армейских газетах 29, 30 и 31 армий. Вход свободный. Телефон: (4822) 34-55-01.

Напоминаем в Тверской области действует масочный режим. На мероприятиях, проходящих оффлайн необходимо быть в средствах индивидуальной защиты, иными словами, защитных масках.