Почетный гражданин Тверской области Лилия Корниенко получила поздравления от губернатора

Этим летом губернатор торжественно вручил Лилии Корниенко Орден Дружбы. Фото: ПТО

Почетный гражданин Тверской области, депутат регионального парламента, гендиректор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко сегодня, 14 декабря, празднует юбилей. Ей исполнилось 75 лет. С днем рождения Лилию Нигматулловну поздравил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил энергию, талант руководителя, инициативность Лилии Корниенко.

- Желаю Вам новых успехов и достижений в многогранной деятельности на благо Тверской области и всей России, – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Вся трудовая деятельность Лилии Нигматулловны связана с ОАО «Волжский пекарь» – ранее Калининского хлебокомбината №2. Она начала там свою карьеру со сменного технолога, а в итоге стала генеральным директором.

Лилия Корниенко активно участвует в политической жизни Верхневолжья. Она не только депутат областного Законодательного Собрания, но и руководитель региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, член Президиума регионального политсовета.

В 2020 году Лилия Корниенко удостоена Ордена Дружбы. Награду ей вручил лично губернатор.