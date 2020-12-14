Житель Твери украл шубу и подарил знакомой

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее квартиры на Зелёном проезде похищены золотые украшения и норковая шуба. Ущерб составил порядка 110 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник смог подобрать ключ к замку и проник в квартиру.

Криминалисты изъяли упаковку от ювелирных украшений, следы обуви и пальцев рук предполагаемого преступника.

В ходе розыска был задержан подозреваемый - 19-летний ранее судимый житель Твери. Молодой человек сообщил, что подарил шубу своей знакомой, а золото сдал в ломбард. Похищенное уже вернули владелице.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.