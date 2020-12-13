234 человека заразились коронавирусом 13 декабря в Тверской области

В Тверской области подтверждено 233 случая коронавируса Фото: ПТО

13 декабря в Тверской области 234 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18032 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 12827 человек (+126 за сутки).

Изолированы 4792 человек (+108), умерли 413 человек (0 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5841 (+66)

Конаковский район 1251 (+22)

Ржев 1207 (+30)

Вышневолоцкий городской округ 1076 (+16)

Кимры 903 (+4)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 385 828 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2506.