У жительницы Подмосковья обокрали дачу в Тверской области

Злоумышленника доставили в полицию Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась жительница Московской области. Женщина сообщила, что с летней дачи у нее похитили электроинструменты, бытовую и электротехнику. Ущерб составил около 20 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей и возможных свидетелей, отработали места возможного сбыта похищенного.

В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался 31-летний житель Конаковского района. Ранее мужчина был судим за кражу. Его доставили в отдел полиции и завели уголовное дело.

За кражу злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.