Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем Конституции

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем Конституции Фото: ПТО

12 декабря в России отмечается День Конституции. С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В 2020 году граждане нашей страны, проголосовав за обновленный Основной закон, сделали исторический выбор. Поправки в Конституцию обеспечили безусловную защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны в долгосрочной перспективе, подтвердили нашу верность многовековым нравственным, семейным и духовным ценностям, уважение к родному языку и культуре, приверженность исторической правде и памяти о подвиге нашего народа при защите Отечества, - отметил глава региона. - Желаю вам реализации всех намеченных планов, новых успехов и достижений в труде на благо нашей Родины, здоровья, счастья и всего самого доброго!

В праздник жителям Твери будут раздавать обновленную Конституцию РФ. Акция пройдет в центре города. Участие в ней примут волонтеры.