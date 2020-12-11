Житель Тверской области выращивал в лесу наркотические растения

Житель Тверской области осужден за хранение наркотиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области за незаконное приобретение и хранение наркотиков осужден 28-летний житель села Ельцы Селижаровского района. Весной 2020 года для личного потребления мужчина незаконно посеял в лесу вблизи населенного пункта семена наркотического растения, а осенью собрал "урожай" и хранил для личного потребления.

Вещество изъяла полиция.

Судом мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.