12 декабря открывается автобусный маршрут «Тверь – Ржевский мемориал»

В Тверской области с 12 декабря из Твери будут ходить автобусы до Ржевского мемориала. Фото: Александр ЖМУЛИН

Поездка на мемориал для медработников-добровольцев будет бесплатной. Информацию озвучил в прямом эфире на одном из федеральных телеканалов губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ржевский мемориал Советскому солдату, открытый в конце июня, уже стал точкой притяжений туристов, его посетили десятки тысяч человек.

– Надеюсь, что этот маршрут станет одним из любимых туристических направлений, по которому будут путешествовать жители нашего региона, – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Протяжённость маршрута «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату» составляет 130 километров. По расписанию два раза в день по нему будет ходить автобус туристического класса.

Напомним, 1 ноября запустили автобусы №455 по маршруту «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». В день транспорт совершает 12 рейсов с 08:00 до 20:30. Протяжённость маршрута – 9 километров. Из Ржева до мемориала на общественном транспорте проехали около 3,5 тысяч человек.