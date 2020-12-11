Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, когда газифицируют все районы региона

В Тверской области новый этап газификации стартует 1 января 2021 года. Фото: Оксана АРТЕМОВА

С 1 января 2021 года стартует пятилетняя программа газификации Тверского региона. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов в прямом эфире рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В рамках программы «голубое топливо» придёт в 10 негазифицированных муниципальных образований на юго-западе и северо-востоке.

Всего на программу газификации Тверской области направят порядка 23,5 миллиардов рублей. 15,9 миллиардов инвестирует компания «Газпром», 7,6 миллиардов – средства региона. Договорённость с ресурсной компанией была достигнута 2 декабря, когда подписали программу газификации на пять лет – с 2021 по 2025 годы.

– Думаю, ни один из регионов не может продемонстрировать такое внимание со стороны федерального центра к программе газификации в таких цифрах. Плюс у нас подготовлена региональная программа синхронизации по подключению газа, – отметил губернатор Игорь Руденя.

В рамках проекта «Газпром» построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями – «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». А постройка межпоселковых газопроводов позволит газифицировать 42 населенных пункта.

Благодаря тому, что Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, газ придёт в 28,2 тысячи домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

По итогам реализации пятилетней программы уровень газификации Верхневолжья вырастет с 66% до 76%. А до 2030 года регион должны газифицировать полностью.