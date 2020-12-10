В Твери суд оштрафовал женщину, воровавшую игрушки в магазине

За мелкую кражу женщина заплатит штраф Фото: архив "КП"

Перед судом предстала жительница Твери, на которую было заведено дело об административном правонарушении за мелкое хищение имущества.

17 ноября в одном из сетевых магазинов женщина похитила детское масло игрушки-брелоки, мягкую игрушку, прихватку, сыр, кухонное полотенце - всего на общую сумму 636 рублей 40 копеек. Данный товар она пронесла мимо кассы под курткой и в сумке.

Вину подсудимая признала полностью. Судом она оштрафована на 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.