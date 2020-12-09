В районах Тверской области планируется открыть три лаборатории по диагностике COVID-19

В районах откроют как минимум три лаборатории. Об этом сообщает областное правительство. Фото: ПТО

Вопрос по созданию дополнительных лабораторий для диагностики коронавируса обсудили члены оперштаба региона. 9 декабря его заседание провел губернатор Игорь Руденя.

Итак, запланировано открыть еще как минимум три лаборатории. Причем не в Твери, а в районах. Где конкретно, пока не сообщается.

По сравнению с весной объемы тестирования на COVID-19 в сутки в нашем регионе выросли почти в четыре раза. Всего, по информации оперштаба, сделано 369948 тестов.

Сейчас их делают по назначению врача в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центре имени В.П. Аваева, лаборатории при ОКБ, ТвГМУ, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН.

Также тесты можно свободно сдать в некоторых частных медлабораториях. Где и за сколько это можно сделать в Твери, читайте здесь.

Кроме того, на совещании оперштаба вновь обратили внимание на планы по расширению госпитального фонда. На сегодняшний день в регионе развёрнуто 2146 коек. До конца увеличить их количество до 2246.