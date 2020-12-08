Житель Твери лишил пенсионера 32 000 рублей

Злоумышленника задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 72-летний мужчина и сообщил, что незнакомец завладел его банковской картой и снял с нее деньги.

Полицейские выяснили, что молодй человек предложил пенсионеру помощь в покупке еды, брал его банковскую карту и ходил в магазин, но при этом умалчивал, что также снимает деньги для собственных нужд. Таким образом злоумышленник похитил 32 000 рублей.

Пенсионер обратился в полицию после того, как молодой человек отказался вернуть банковскую карту владельцу, заявив, что она потеряна.

24-летнего злоумышленника задержали. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.