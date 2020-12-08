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46 водителей сели за руль в состоянии опьянения в Тверской области

Их привлекли к ответственности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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46 пьяных водителей привлекли к ответственности на дорогах Тверской области

46 пьяных водителей привлекли к ответственности на дорогах Тверской области

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудниками ГИБДД в минувшие выходные, с 4 по 6 декабря, в ходе профилактического мероприятия "Контроль трезвости" пресечено 46 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.

Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 14 водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей региона исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о таких фактах по телефону полиции 02; 102 или 112.