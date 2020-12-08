В Твери задержали наркодилера с крупной партией порошка

Мужчину задержали с поличным на месте преступления Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области на одной из улиц в Московском районе Твери задержали 59-летнего гражданина Средней Азии, который прятал закладки в тверских дворах.

Подозреваемый был задержан с поличным на месте преступления. При личном досмотре у мужчины изъяли 30 свёртков с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что это "тяжелый" наркотик общей массой более 60 г, что является крупным размером.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания.