Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Тверской области осужден за хранение растительного наркотика

Он получил три года колонии
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Житель Тверской области осужден за хранение наркотиков

Житель Тверской области осужден за хранение наркотиков

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед судом предстал 49-летний житель Зубцовского района. Мужчина признан виновным в незаконном хранении растительного наркотика в крупном размере.

В сентябре 2020 года мужчина копал картошку и косил траву на своем земельном участке в деревне Лунево. В зарослях обнаружил три куста дикорастущего наркосодержащего растения, собрал его, высушил и хранил сырье в гараже.

По решению суда фигурант осужден на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Криминал