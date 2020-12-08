Житель Тверской области осужден за хранение растительного наркотика

Житель Тверской области осужден за хранение наркотиков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед судом предстал 49-летний житель Зубцовского района. Мужчина признан виновным в незаконном хранении растительного наркотика в крупном размере.

В сентябре 2020 года мужчина копал картошку и косил траву на своем земельном участке в деревне Лунево. В зарослях обнаружил три куста дикорастущего наркосодержащего растения, собрал его, высушил и хранил сырье в гараже.

По решению суда фигурант осужден на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.