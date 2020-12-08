Житель Тверской области осужден за хранение растительного наркотика

Житель Тверской области осужден за хранение наркотиков
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Перед судом предстал 49-летний житель Зубцовского района. Мужчина признан виновным в незаконном хранении растительного наркотика в крупном размере.
В сентябре 2020 года мужчина копал картошку и косил траву на своем земельном участке в деревне Лунево. В зарослях обнаружил три куста дикорастущего наркосодержащего растения, собрал его, высушил и хранил сырье в гараже.
По решению суда фигурант осужден на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.