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В Тверском театре драмы выпустят вторую редакцию спектакля, который увидели 23 тысячи зрителей

Постановка «Женитьба Белугина» по Островскому идет на сцене уже 13 лет
Степан КАМЕНЕВ
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Режиссёром второй редакции комедии «Женитьба Белугина» по Островскому стал Александр Павлишин. Фото: Тверской театр драмы/tatd.ru.

Режиссёром второй редакции комедии «Женитьба Белугина» по Островскому стал Александр Павлишин. Фото: Тверской театр драмы/tatd.ru.

Премьера новой версии любимой тверским, и не только, зрителем комедии «Женитьба Белугина» пройдёт в Тверском драматическом 29 декабря, а затем 2, 15 и 24 января. Многие показы спектакля шли при аншлагах, а в феврале 2020 года его демонстрировали на сцене в сотый раз! Во второй редакции постановки сменились исполнители центральных ролей. Режиссёром выступил Александр Павлишин, ученик создателя первого варианта сценического произведения народного артиста России Александра Чуйкова. Ценз «16+».

Сюжет рассказывает о женитьбе богатого купца Андрея Белугина, который перед самой свадьбой решает жениться на другой. Горячее сердце молодого человека заставляет его искать расположения у новой возлюбленный, которая бедна, а также весьма холодно встречает его ухаживания.

– У каждого спектакля, как и у человека, есть определенный ресурс. Спектакль тоже в какой-то степени изживается себя, но та энергия, которая заложена режиссёром Александром Чуйковым, радостная, жизнеутверждающая, энергия добра, честных человеческих отношений, жила на протяжении многих лет. Мы бережно её сохраняем, – рассказывает режиссёр-постановщик Александр Павлишин.

В 2007 году режиссёр Александр Чуйков стал номинантом областной премии в номинациях «Режиссерская работа» и «Актерское искусство» за постановку «Женитьбы Белугина». В 2010 году комедия имела успех на фестивале «Островский в доме Островского» на сцене московского Малого театра.

Спустя 13 лет в актерском составе произошли изменения. Андрея Белугина вместо Тараса Кузьмина будет исполнять Геннадий Бабинов, роль Елены перешла от Дарьи Плавинской к Екатерине Юрковой, а Агишина будет играть не Александр Павлишин, а Алексей Майский. Информацию о других перестановках можно увидеть на сайте театра. Уточним лишь, что в спектакль ввели артистов Никиту Бахметьев и Константина Василенко и Аманду Кварацхелия.

Культура