Полиция начала проверку на кладбище в Николо-Малице под Тверью

Неизвестные сняли оградки с могил Фото: VK/"ТИА Новости Твери и Тверской области"

Полиция начала проверку по факту кражи оград на кладбище в Николо-Малице под Тверью.

Напомним, инцидент произошел 6 декабря. О случившемся сообщили местные жители. Очевидцы написали в соцсети, что с 10 или более могил неизвестные сняли оградки.

– Получили сообщение о данном факте, проводится проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Тверской области.