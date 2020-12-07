Водителя осудили на пять лет за смертельное ДТП в Тверской области

Мужчина признан виновным в смертельном ДТП Фото: архив "КП"

В Тверской области суд признал виновным в совершении смертельного ДТП 23-водителя - жителя Торопецкого района.

Утром, 9 мая 2020 года, виновный, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "ВАЗ 211440", при движении в сторону деревни Пожня, выехал на встречную полосу, съехал с дороги и врезался в столб.

В ДТП пассажир автомобиля получил травмы и умер в больнице.

За совершение ДТП по п. "а" ч.4 ст. 264 УК РФ виновный осужден на пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.