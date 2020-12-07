Оставленный на прилавке магазина телефон украли у жительницы Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 39-летняя жительница Торопецкого района. Женщина сообщила, что оставила телефон без присмотра на прилавке в магазине, а его украли.

Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале, составили ориентировку подозреваемого.

Личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Им оказался неработающий 25-летний житель Торопецкого района. Мужчина дал признательные показания и вернул похищенное.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.