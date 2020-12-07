На водоемах Тверской области начался ледостав Фото: Надежда Блинова

В начале декабря на водоемах Тверской области начался ледостав. Данные о фактической толщине льда опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области.

По данным ведомства на 6 декабря, устойчивого льда нет ни на одном водоеме Тверской области. Лишь в некоторых районах на реках и озерах подмерзла прибрежная часть - образовались забереги.

Но лед очень тонкий. На озерах Вселуг и Пено в Пеновском районе, озере Волго в Селижаровском районе, на реках в Весьегонском городском округе - лед у берега не толще 2 см.

На озерах и реках Вышневолоцкого городского округа, в частности на Вышневолоцком водохранилище, в Весьегонском муниципальном округе и в Бологовском районе (озера, Кафтино, Глубочиха, Бологое) вода у берега промерзла на 1 см.

На водоемах Твери льда нет.

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает жителей и гостей Верхневолжья: лед тонкий и выходить на него опасно.

Не пускайте детей на лед. Будьте внимательны и осторожны!

Фактические данные о толщине льда на водоемах Тверской области:

Данные о толщине льда Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Фото: ГУ МЧС России по Тверской области