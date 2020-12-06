Житель Бологовского района Тверской области нашёл банковскую карту и заработал срок

Даже если карту вы нашли, она ещё не ваша. Фото: Олег ХАДАЕВ

В городе Бологое к полицейским пришёл расстроенный 40-летний мужчина. Он поведал, что потерял свою банковскую пластиковую карточку. И, спустя время, получил СМСки, о том что с карты списаны деньги. Порядка 7000 рублей. Поскольку мужчина и карточка были не вместе, удовольствия от таких расходов он не получил.

Полицейские немедленно начали поиски нелегального транжиры: запросили данные банка, прошлись по «засвеченным» карточкой торговым точкам.

В результате удалось установить личность того, кто тратил чужие деньги. Им оказался 38-летний житель Бологого.

Он рассказал, что карту нашёл, и стал с её помощью совершать покупки.

В настоящее время его обвиняют в краже и, по решению суда, он может уехать из родного города на шесть лет не по собственной воле.