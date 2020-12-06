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Житель Бологовского района Тверской области нашёл банковскую карту и заработал срок

Он попал под статью за кражу
Олег ХАДАЕВ
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Даже если карту вы нашли, она ещё не ваша.

Даже если карту вы нашли, она ещё не ваша.

Фото: Олег ХАДАЕВ

В городе Бологое к полицейским пришёл расстроенный 40-летний мужчина. Он поведал, что потерял свою банковскую пластиковую карточку. И, спустя время, получил СМСки, о том что с карты списаны деньги. Порядка 7000 рублей. Поскольку мужчина и карточка были не вместе, удовольствия от таких расходов он не получил.

Полицейские немедленно начали поиски нелегального транжиры: запросили данные банка, прошлись по «засвеченным» карточкой торговым точкам.

В результате удалось установить личность того, кто тратил чужие деньги. Им оказался 38-летний житель Бологого.

Он рассказал, что карту нашёл, и стал с её помощью совершать покупки.

В настоящее время его обвиняют в краже и, по решению суда, он может уехать из родного города на шесть лет не по собственной воле.

Криминал