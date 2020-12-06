В Старицком районе Тверской области полицейские обнаружили наркомана

Наркотик мужчина хранил в стеклянной банке. Фото: Олег ХАДАЕВ

Старицким полицейским стало известно, что житель района хранит у себя растительный наркотик.

Они нагрянули с обыском к 41-летнему местному жителю и обнаружили стеклянную банку с растительным веществом. Вес изъятого 63.4 грамма.

Экспертиза показала, что это используемое человечеством на протяжении почти 5000 лет и разрешённое в некоторых странах, но запрещённое в большинстве других растение, которое содержит психоактивное вещество дельта-9-тетрагидроканнабинол.

Мужчина уверяет, что этот наркотик он использовал сам, не передавая его другим лицам.

Сейчас полицейские изучают обстоятельства дела. Жителю Старицкого района маячит три года колонии.