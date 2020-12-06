Два человека сгорели заживо в Западнодвинском районе Тверской области

Пожар убил в деревне Бенцы двух человек. Фото: Яндекс

5 декабря поздно вечером, в 22:05, Западнодвинским пожарным поступило сообщение о пожаре в деревне Бенцы. Горел одноэтажный жилой дом.

Через минуту пожарные выехали к месту пожара — это в 25 километрах на юго-запад от Западной Двины.

Прибыв к месту ЧП на трех спецмашинах, восемь огнеборцев оценили, что опасности для соседних строений нет и принялись ликвидировать возгорание.

Уже в 22:30 пожар был локализован, успев поглотить 150 кв. метров площади дома.

В 23:25, при проливке пепелища, были обнаружены сгоревшие тела двух человек.

К делу подключились следователи Западнодвинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

Было установлено, что тела принадлежат 29-летнему мужчине и 38-летней женщине. Следов насильственной смерти пока не обнаружено.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.