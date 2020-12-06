Два человека сгорели заживо в Западнодвинском районе Тверской области

Пожар убил в деревне Бенцы двух человек. Фото: Яндекс
5 декабря поздно вечером, в 22:05, Западнодвинским пожарным поступило сообщение о пожаре в деревне Бенцы. Горел одноэтажный жилой дом.
Через минуту пожарные выехали к месту пожара — это в 25 километрах на юго-запад от Западной Двины.
Прибыв к месту ЧП на трех спецмашинах, восемь огнеборцев оценили, что опасности для соседних строений нет и принялись ликвидировать возгорание.
Уже в 22:30 пожар был локализован, успев поглотить 150 кв. метров площади дома.
В 23:25, при проливке пепелища, были обнаружены сгоревшие тела двух человек.
К делу подключились следователи Западнодвинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.
Было установлено, что тела принадлежат 29-летнему мужчине и 38-летней женщине. Следов насильственной смерти пока не обнаружено.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
Обстоятельствами пожара занялись следователи. Фото: СУ СК по Тверской области.