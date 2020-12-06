Игровой проект жительницы Удомли заинтересовал Росэнергоатом

Арина Стыдова. Фото: ПТО

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций», при поддержке концерна «Росэнергоатом», объявили итоги конкурса «Звезды предпринимательства городов расположения АЭС».

Конкурс был направлен на поддержку предпринимательства на территориях расположения атомных станций.

Результаты конкурса будут объявлены 15 декабря 2020 года. Но уже сейчас стало известно, что обладательницей гранта в 1 600 000 рублей стала Арина Стыдова из Удомли, где расположена Калининская атомная электростанция.

Это позволит провести придуманный ей квиз-марафон «Извилинг» - интеллектуальную игру - в 10 городах, где расположены атомные электростанции С этим проектом Арина и вошла в число призёров конкурса.

- Квиз – это отличная возможность совместить работу мозга с общением в приятной атмосфере. Команды соперничают между собой, на играх царит соревновательный дух. А кроме того, реализация позволит создать порядка 60 рабочих мест в регионах», - отметила Арина Стыдова.

На известие отреагировал и губернатор Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба правительства региона:

- Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится.