Француз не заметил японца в Твери и въехал ему в зад

Машины столкнулись на повороте на улицу Оборонная в Твери. Фото: ГИБДД

41-летний водитель японского автомобиля Мицубиси следовал по Петербургскому шоссе Твери в сторону центра города. В крайней левой полосе он остановил иномарку, чтобы совершить левый поворот на улицу Оборонная.

В том же направлении двигался 30-летний водитель французского автомобиля «Рено».

Что уж отвлекло водителя французской машины от дороги — секрет, но он въехал в зад японца.

От удара водитель Мицубиси получил сотрясение мозга (его врачи осмотрели на месте).

Оба водителя были трезвы, на всех машинах стояла зимняя шипованная резина.