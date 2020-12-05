После пьянки с малознакомым мужчиной житель Тверской области пошёл в полицию

Пьянки до добра не доводят.
Фото: Олег ХАДАЕВ
В отделение полиции в Спирово обратился местный житель 35 лет от роду.
Он поведал, что накануне пьянствовал у себя дома с малознакомым мужчиной. В какой-то момент силы его оставили и он уснул.
Утром же не обнаружил ни гостя, ни 20 000 рублей.
Полицейские выехали на место пьянки, чтобы попытаться задержать злоумышленника по горячим следам.
И им это удалось. Они нашли того собутыльника потерпевшего. Им оказался 33-летний безработный из Спировского района.
Мужчина сознался в содеянном и до суда отправлен домой под подписку о невыезде.
Ему светит до пяти лет лишения свободы.